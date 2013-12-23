Чим небезпечний стафілокок

Стафілокок перекладається з латинської як «виноградний кетяг». Саме так виглядають представники цього роду бактерій під мікроскопом. Стафілококи - одна з найбільш поширених бактерій на нашій планеті. Живуть у повітрі, в грунті, в живих істотах.

Лише на людині живе чотирнадцять різновидів стафілококів. З них - одинадцять абсолютно нешкідливі, зате решта - можуть бути смертельно небезпечними.

Ось три небезпечних для здоров`я стафілокока:

1. Cапрофітний стафілокок (S. saprophyticus)

Є частою причиною циститів і уретритів, особливо у жінок. Живе на шкірі інтимних місць, а також на поверхні слизової оболонки сечовивідних шляхів.

2. Епідермальний (шкірний) стафілокок (S. epidermidis)

Може жити на будь-якій ділянці шкіри або слизової людини. Цей стафілокок проявляє себе тільки в ослабленому організмі. Як не дивно, ніяких уражень шкіри цей вид не викликає, зате дуже любить оселятися на клапанах серця, взагалі будь-яких протезах і імплантатах. Проникає всередину організму через рани, тріщини на шкірі і слизових. Фактично, якщо при установці клапана або протеза розвивається інфекція, в більшій частині випадків - постарався епідермальний стафілокок.

3. Золотистий стафілокок (staphylococcus aureus)

Відноситься до найбільш страшних для здоров`я мікроорганізмів. Практично всі проблеми, які пов`язують зі стафілококом, стосуються саме золотистого виду. Може жити в будь-якій ділянці тіла людини. Вражає всі вікові групи обох статей без винятків. У людському організмі - причина більше дев`яноста різних захворювань.

Стафілокок є практично невразливим для антисептичних засобів і методів:

Золотистий стафілокок витримує кип`ятіння, не боїться етилового спирту.

Що стосується перекису водню, то її ця бактерія засвоює, і використовує отриманий кисень для кращого травлення.

Легко переносить хлорку. Більше того - золотистий стафілокок здатний активно розмножуватися в середовищі з високим вмістом хлору.

Саме золотистий стафілокок може жити і розвиватися в потових залозах людини. Практично всі гнійники, чиряки, вугри, а також гнійні ускладнення цих радощів - викликані саме їм. Таким чином, людини, не знайомї з золотистим стафілококом у природі немає.

Залишається небезпечним навіть у висушеному вигляді, тобто сонячні ванни не вбивають цей збудник .

Потрапляючи в організм, золотистий стафілокок «згортає» навколо себе кров таким чином, що імунна система не може його впізнати і знищити.

У такому законспірованому вигляді може проникнути в будь-який орган або тканину і викликати такі проблеми:

- Стафілококовий сепсис, тобто тотальне ураження організму стафілококом

- Стафілококової пневмонію

- Порушення роботи клапанів серця

- Абсцеси (гнійники) будь-якого органу

- Токсичний шок (отруєння організму)

Важливо запам`ятати:

При нормальному імунітеті навіть золотистий стафілокок зашкодити людині не може. Зустрічається він всюди, втекти від нього - не вийде. Здоровий спосіб життя, дотримання правил особистої гігієни та своєчасне звернення до лікаря захистять вас від вищеописаних неприємностей.

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