У Києві на вихідних до лікарів звернулися 26 мітингувальників

У Києві впродовж вихідних до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 26 учасників акцій протесту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Так, станом на 24.00 21 грудня до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 15 учасників акцій протесту, серед них один правоохоронець. 10 осіб було госпіталізовано. Причини госпіталізації – флегмона лівої кістки, тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, психічний розлад, алкогольна інтоксикація, ангіна, пневмонія.

Станом на 24.00 22 грудня до медиків звернулися 11 учасників акцій протесту, двоє з них – правоохоронці. Семеро осіб було госпіталізовано. Причини госпіталізації – ангіна, серцева недостатність, загострення хронічного панкреатиту, амнестичний синдром.