Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня

На цьому тижні і на початку наступного в Україні опадів не очікується, температура повітря перевищить норму для даного періоду року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Протягом поточного – на початку наступного тижня ми не чекаємо на різку зміну погоди. Переважатиме суха погода. В окремі дні на півночі і північному сході України може пройти дуже слабкий мокрий сніг», - сказав Кульбіда.

За його словами, в цей період температура повітря вночі опускатиметься до 8 градусів морозу, а вдень буде близька до нуля. При цьому на півдні і центрі країни вдень стовпчики термометра підніматимуться до плюс 6 градусів.

Кульбіда відзначив, що в Києві на цьому тижні також опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 - мінус 4 градуси, а вдень підніметься до нуля. За словами Кульбіди, такий температурний режим на 1-3 градуси перевищує норму для цього періоду.