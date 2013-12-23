Зараз погода не для зимової риболовлі: лід надто тонкий

12:48, 23 грудня 2013
Країна
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Попереджають синоптики

Український гідрометцентр попереджає про небезпеку перебування на льоду.

 
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда сказав: «Його (стан крижаного покриву - УНІАН) можна оцінити зараз як слабкий. Зараз перебування на льоду є дуже небезпечним для життя».
 
Кульбіда застеріг українців від зимової рибалки і будь-яких інших зимових видів відпочинку на водоймищах.
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