Зараз погода не для зимової риболовлі: лід надто тонкий
12:48, 23 грудня 2013Країна
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Попереджають синоптики
Український гідрометцентр попереджає про небезпеку перебування на льоду.
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда сказав: «Його (стан крижаного покриву - УНІАН) можна оцінити зараз як слабкий. Зараз перебування на льоду є дуже небезпечним для життя».
Кульбіда застеріг українців від зимової рибалки і будь-яких інших зимових видів відпочинку на водоймищах.
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