В Україні залишається високим рівень дискримінації людей з ВІЛ/СНІДом

Рівень дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, залишається високим.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила президент ВБО «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» Тетяна Бордуніс, представляючи результати моніторингу порушень прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та представників уразливих груп.

"Рівень дискримінації та стигматизації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та представників інших уразливих груп є високим, і залишається таким", - зауважила вона.

Бордуніс зауважила, що більшість з них слабо обізнані щодо їхніх прав. За її словами, дуже часто ця категорія громадян звертається до її організації за правовою допомогою і навіть не знають, що їх права були в тому чи іншому питанні порушенні. "Представники цих груп, люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та інші категорії бояться розкриття інформації про їх ВІЛ-статус, про їх не традиційну сексуальну орієнтацію або про наркозалежність", - зауважила правозахисник.

Бордуніс розповіла, що велика кількість порушень виявлено у сфері охорони здоров`я. На її думку, в першу чергу це пов`язано з низькою обізнаністю прав хворих самими медпрацівниками. Також вона констатувала, що у багатьох випадках чиновники недбало ставлять до виконання своїх службових обов`язків, тому що в Україні відсутня практика покарання за ці правопорушення.

За результатами дослідження виявлено 1538 порушень. Найбільше виявлено порушень у сфері охорони здоров`я — 672. В тому числі відмова від лікування (183), надання послуг неналежної якості (134), відсутність послуг як таких (133), порушення конфіденційності діагнозу (130), порушення права на ЗПТ (102), вимагання грошей за надання послуг (60) тощо. При цьому найбільше порушень виявлено в Київській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Порушення в інших сферах: правоохоронних органах - 222, у сфері виховання - 31, у сфері освіти - 16, у сфері надання соціальних послуг - 87, у сфері праці -59, в інших сферах - 210.

Бордуніс наголосила, що в рамках реалізації проекту Європейського Союзу «Розвиток мережі правової підтримки у сфері ВІЛ/СНІДу» «ВПР «Гідність» надав первинної допомоги близько п`ятьом тисячам осіб. Наголошуючи на важливості цього проекту в частині надання правової допомоги, вона висловила жаль, що жодна державна або вітчизняна не державна структура не зацікавилась його продовженням. І сьогодні переговори йдуть лише з закордонними партнерами.

***«ВПР «Гідність» заснована в 2008 році для захисту найбільш вразливих верств населення України.

З 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнський правозахисний рух «Гідність» виконує проект Європейського Союзу «Розвиток мережі правової підтримки у сфері ВІЛ/СНІДу». Важливою складовою проекту є також проведення моніторингу порушень прав людини в сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.