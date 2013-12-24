Чорна смородина - кращий концентрат вітамінів

Чорна смородина має сечогінну, потогінну і закріплюючу дію. За рахунок вмісту ефірних олій, листя, бруньки і плоди смородини мають дезінфікуючу дію.

Чорна смородина перевершила інші ягідні культури за кількістю і концентрацією вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Серед унікальних якостей ягоди – профілактика розвитку діабету, здатність протидіяти появі і розвитку ракових клітин.

Крім того, тести показали сприятливий вплив на серцево-судинну систему і здатність захищати мозок від наслідків старіння.