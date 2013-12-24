Секрети довголіття 116-річної Катерини Козак

116-річна мешканка Прикарпаття претендує на звання найстарішого жителя планети. Про це повідомляє газета «Сегодня», з посиланням на «Факти. ICTV».

Катерина Козак є рекордсменом за тривалістю життя в Україні. Жінка пережила дві світові війни, бачить без окулярів, при пам`яті, не скаржиться на хвороби, життєрадісна, і навіть декламує вірші Кобзаря.

Катерина Іванівна досі активна, а донедавна і на городі поралася. Щоб отримати світовий почесний титул, родичі старенької і представники проекту Національного реєстру рекордів повинні зібрати купу документів, які будуть засвідчувати народження жінки в 1897 році.

Секрет свого довголіття жінка пояснює турботою про ближніх, щоденною молитвою і ніякого обмеження в їжі. А ще Катерина Іванівна ніколи не свариться і завжди готова допомогти. «Я все люблю, люблю кожного. У мене всі люди добрі. У мене немає нікого такого, який був би недобрий», - розповідає довгожителька Катерина Козак.

Нагадаємо, за словами директора Книги рекордів України Ігоря Підчибія, зараз найстаршим чоловіком у світі зареєстрований 115-річний японець Дзіроемон Кімура, що народився 19 квітня 1897. Баба Катя старше японського «колеги» на два місяці і , за словами Підчибія, неофіційно саме українка є найстарішою мешканкою Землі. Чи внесуть стареньку до книги Гіннесса - незрозуміло.

Попередній вітчизняний рекордсмен, житель Старого Яричіва на Львівщині, Григорій Нестор, помер в 116 років у 2007 році, так і не дочекавшись світового визнання. При цьому де-факто на той момент він був найстаршим землянином. Щоб бути внесеним до книги Гіннесса, потрібно заплатити 20 тис дол реєстраційного збору (тільки тоді приїжджає уповноважений представник з Лондона), пояснював тоді Підчибій.