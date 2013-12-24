Як знайти "свого" косметолога

"Більшість жінок, які приходять до косметичного кабінету , нічого не розуміються в новітніх технологіях і їх там дурять", - розповідає інкогніто косметолог Наталя із Києва. Раніше вона працювала в салоні, зараз купила устаткування і працює вдома.

"От прийшла жінка в салон, лягла і довірилася професіоналу. Думає, що він знає, що робить. А він думає, якби надурити і гроші здерти. От скажімо, клієнтка хоче позбавитися пігментних плям. Їй приміром сказали, що зараз найпопулярніша і найефективніша "Елос-технологія". Вона погоджується. Косметолог пройшовся по обличчю апаратам і каже : "Все". А насправді треба двічі пройтися. Жінка може це знати і сказати: "А де другий раз?" А їй будуть відповідати так: " А ми так працюємо. В нас така система". І все. Ти не можеш довести , що вони неправі. Або така проста процедура, як епіляція. Клієнтка хоче позбавитися вусиків над губою. Для цього треба зробити 25 спалахів лазером. Скільки я розпитувала знайомих жінок, їм більше 15 не робили. Жодній! І то найчастіше роблять в межах 10-ти. Решту продають знайомим чи крадуть собі", - каже Наташа.

За її словами, салони не дуже зацікавлені у тому, щоб та чи інша процедура миттєво подіяла на клієнтку. Хочуть, щоб вона приходила ще і ще.

"Звісно результат має бути після кожної процедури, інакше взагалі ніхто ходити не буде. Але якщо достатньо було б 5, в салоні розтягують до 10 . Потім після процедур вам запропонують купити крем закріплення результату. Він може бути для профілактики зморшок, небажаного волосся чи пігментації. Неважливо що. Їм аби втюхати баночку за 200 доларів. А насправді аналогічний крем може коштувати сотню гривень. Тому раджу перед візитом до косметолога здобути найбільше інформації про у чи іншу косметичну послугу, не соромитися запитувати, що входить до складу кремів, масок. А найголовніше – знайти свого косметолога. Його не можна відшукати за оголошенням чи повестися на рекламу салону. Тільки від перевіреної людини, подружки, яка там була на собі спробувала і побачила результат.

gazeta.ua