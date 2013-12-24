Дієві способи побороти втому
Гарне освітлення, шопінг...
Боротися із втомою дуже просто, потрібно тільки знати як. Тому ось вам кілька факторів, які допомагають заряджатися енергією. Зараз ви самі переконаєтеся, що побороти втому - це не проблема, пише UBR.
1. Улюблене місце
Кажуть, вдома навіть стіни допомагають. Під цим розуміють те, що перебуваючи в комфортному для себе місці, людина заряджається позитивною енергією і набирається сил. Але необов`язково сидіти вдома, щоб відчути себе бадьорими. Комусь, навпаки, потрібно вийти на вулицю: в улюблений парк, на улюблений стадіон, можливо, в улюблене кафе. Загалом, ті місця, до яких ви можете застосувати слово «улюблений» є для вас енергетиками.
2. Шопінг
Кажуть, багатьох з нас бадьорить шопінг. Якщо ви одна з тих, кому покупки допомагають відчути себе краще, дозвольте собі витратити трохи грошей на розпродажах. А щоб уже зовсім поєднати приємне з корисним, можна вибрати одяг для дитини.
3. Хай буде світло!
Науково доведено, що опиняючись в місці, де багато світла, людина отримує приплив енергії.. І неважливо, що є джерелом цього світла - природні явища або кімнатні прилади. Якщо у вас є можливість розташувати свій робочий стіл біля вікна, не роздумуючи, зробіть це. Ви побачите, як підвищиться не тільки ваша працездатність, але і життєлюбність.
4.. Невелика фіззарядка
Будь-які фізичні вправи, якщо вони не дуже стомлюють, дарують людині заряд бадьорості. Боротися з втомою можна, піднявшись сходами на потрібний поверх або зробивши 10-хвилинну прогулянку під час обідньої перерви.
5. Прохолода і свіжість
Вмившись холодною водою або відчувши прохолодний порив вітру, ви дозволяєте собі збадьоритися, тим самим долаючи свою втому.
6. Приємний аромат
Як і світло, і прохолода, приємний аромат є одним із збудників вашої енергетичної активності. Частіше вдихайте приємні вам запахи, і ваша втома зійде нанівець.
7. Збільшення інтенсивності сприйняття інформації
Якщо ви відчуваєте себе розсіяним і не можете ефективно сприймати інформацію, яку вам потрібно прочитати, то постарайтеся якомога більше поліпшити процес сприйняття. По-перше, встановіть потрібне освітлення, по-друге, вибрати найбільш зручне положення для читання. Навчіться читати тільки закінчення рядків, а потім і зовсім можете перескакувати рядки. Після декількох тренувань ваш мозок навчитися сприймати інформацію швидко, і вам не доведеться витрачати час і енергію на тривале читання.
8. Сміх - найкращий енергетик
Почуття гумору не тільки сприяє сміху, який, у свою чергу, продовжує життя, але і є кращим помічником для того, щоб боротися з втомою. Навчіться в будь-яких речах і явищах знаходити щось смішне, і тоді ви щодня і щогодини будете почувати себе бадьоро й енергійно.