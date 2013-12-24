Дієві способи побороти втому

Боротися із втомою дуже просто, потрібно тільки знати як. Тому ось вам кілька факторів, які допомагають заряджатися енергією. Зараз ви самі переконаєтеся, що побороти втому - це не проблема, пише UBR.

1. Улюблене місце

Кажуть, вдома навіть стіни допомагають. Під цим розуміють те, що перебуваючи в комфортному для себе місці, людина заряджається позитивною енергією і набирається сил. Але необов`язково сидіти вдома, щоб відчути себе бадьорими. Комусь, навпаки, потрібно вийти на вулицю: в улюблений парк, на улюблений стадіон, можливо, в улюблене кафе. Загалом, ті місця, до яких ви можете застосувати слово «улюблений» є для вас енергетиками.

2. Шопінг

Кажуть, багатьох з нас бадьорить шопінг. Якщо ви одна з тих, кому покупки допомагають відчути себе краще, дозвольте собі витратити трохи грошей на розпродажах. А щоб уже зовсім поєднати приємне з корисним, можна вибрати одяг для дитини.

3. Хай буде світло!

Науково доведено, що опиняючись в місці, де багато світла, людина отримує приплив енергії.. І неважливо, що є джерелом цього світла - природні явища або кімнатні прилади. Якщо у вас є можливість розташувати свій робочий стіл біля вікна, не роздумуючи, зробіть це. Ви побачите, як підвищиться не тільки ваша працездатність, але і життєлюбність.

4.. Невелика фіззарядка

Будь-які фізичні вправи, якщо вони не дуже стомлюють, дарують людині заряд бадьорості. Боротися з втомою можна, піднявшись сходами на потрібний поверх або зробивши 10-хвилинну прогулянку під час обідньої перерви.

5. Прохолода і свіжість

Вмившись холодною водою або відчувши прохолодний порив вітру, ви дозволяєте собі збадьоритися, тим самим долаючи свою втому.

6. Приємний аромат

Як і світло, і прохолода, приємний аромат є одним із збудників вашої енергетичної активності. Частіше вдихайте приємні вам запахи, і ваша втома зійде нанівець.

7. Збільшення інтенсивності сприйняття інформації

Якщо ви відчуваєте себе розсіяним і не можете ефективно сприймати інформацію, яку вам потрібно прочитати, то постарайтеся якомога більше поліпшити процес сприйняття. По-перше, встановіть потрібне освітлення, по-друге, вибрати найбільш зручне положення для читання. Навчіться читати тільки закінчення рядків, а потім і зовсім можете перескакувати рядки. Після декількох тренувань ваш мозок навчитися сприймати інформацію швидко, і вам не доведеться витрачати час і енергію на тривале читання.

8. Сміх - найкращий енергетик

Почуття гумору не тільки сприяє сміху, який, у свою чергу, продовжує життя, але і є кращим помічником для того, щоб боротися з втомою. Навчіться в будь-яких речах і явищах знаходити щось смішне, і тоді ви щодня і щогодини будете почувати себе бадьоро й енергійно.