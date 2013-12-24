Завтра на півдні та сході України очікується туман

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці у південній та східній частині туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 3-8° морозу, на узбережжі Криму 2-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на крайньому заході та півдні країни 5-10° тепла.

У Києві та області у середу - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.