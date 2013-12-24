Напередодні зимових канікул ДАІ нагадує, що безпека дітей на дорозі є завданням дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, батьки мають повторити з дітьми основні правила переходу доріг, нагадати про небезпеку, яка чатує на них під час ігор біля проїжджої частини.

Також дорослі мусять подбати, щоб на одязі дітей була присутня яскрава деталь або світлоповертаючий елемент.

Крім того, у ДАІ наголошують, що водіям транспортних засобів необхідно підвищити увагу до маленьких пішоходів, адже поведінка дитини на дорозі часто є непередбачуваною. Водії мають бути особливо уважними та обережними при проїзді перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, місць відпочинку тощо.