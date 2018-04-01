Дитина за новорічним столом: чого не слід їсти

Звичайно, у доброї господині на святковому столі чого тільки немає. І зазвичай це такі страви, які дітям небажано вживати: смажене, копчене, гостре, з приправами і соусами. Харчування дітей до 7 років має дещо відрізнятися від раціону дорослих. Тому, аби уникнути заборон для дитини – “того тобі не можна і це для тебе шкідливо”, краще, щоб дитина сідала до загального столу неголодною. Перед цим погодуйте її звичайною їжею: супом, кашею з гарніром тощо. Звичайно, це не означає, що за загальним столом дитині не захочеться з`їсти салат, заправлений майонезом, або копченого оселедця. Але ви сміливо можете покласти це на тарілку дитині - адже її шлунок уже наповнений і вона лише покуштує небажану їжу.

Сідаючи сім`єю до святкового столу, дайте дитині такий самий бокал для шампанського, як в інших членів родини. Якщо всі п`ють шампанське, налийте дитині мінералки, а якщо вино, то запропонуйте їй компот. Так малюк також відчуватиме себе дорослим і рівноправним. Проте не треба обманювати дитину, кажучи, що наливаєте їй вино: вона має чітко знати, що до 17-18 років не можна вживати алкоголю.

Зазвичай у період новорічних та різдвяних свят у кожній хаті на столі, під ялинкою, в дитячих подарунках можна знайти безліч різноманітних солодощів. А найбільше, звісно, їх люблять діти. Тому, якщо не контролювати процес поїдання солодощів, то незабаром можна очікувати неприємних наслідків. Особливо це стосується дітей, які мають спадкову схильність до алергійних реакцій.

Якщо дитина переїла солодкого, у неї може з`явитися розлад травної системи: пронос, блювання тощо, або алергійні прояви на шкірі. У разі розладу травлення потрібно зробити очисну клізму, якщо є блювання - промити шлунок і дати сорбенти (наприклад, Смекту, Ентеросгель). І звичайно, кілька днів дитина має побути на дієті.

Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, батькам слід їх передбачити.

Готуючи подарунок для дитини, не обов`язково наповнювати його цукерками, шоколадом та іншими солодощами. Їх можна замінити корисними подарунками, яким дитина зрадіє: олівці, фарби, дитячі книжечки тощо. Те ж саме попросіть зробити інших родичів.

Якщо дитина схильна до алергії, то слід потурбуватися, щоб апельсини та мандарини не входили до її подарунку.

Пам`ятайте, що навіть невелика кількість цукерок, якщо з`їсти їх враз, може спричинити небажані наслідки. Адже дітям не терпиться скуштувати все і відразу. Тому треба роз`яснити, скільки чого можна їсти.

Малюкам до 3 років взагалі не бажано вживати шоколад і цукерки. Для дітей, яким уже виповнилося 4 і більше років, є нормою з`їсти 25 г шоколаду або 2-3 шоколадних цукерки раз на 3-4 дні. Солодощі не треба давати дитині щодня. Можете побалувати її тістечками або тортиком у неділю або в інший день, але це має бути приблизно раз чи двічі на тиждень. Крім того, бажано, щоб солодощі були без крему. Наприклад, вафельний торт або торт з фруктовою начинкою. У період свят можна дозволити дитині 2-3 цукерки на день.

Інна Ковдюк, лікар-педіатр