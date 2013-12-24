У рецептах на ліки указуватимуть діючу речовину

Держслужба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва добилася, щоб у рецептах на ліки лікарі указували не назву препарату, а діючу речовину (непатентована міжнародна назва препарату). Про це заявив глава Держпідприємництва Михайло Бродський під час прес-конференції.

Це дасть можливість пацієнтові зробити вибір між декількома препаратами з однаковими діючою речовиною і властивостями, але різною вартістю. За словами М.Бродського, завдяки цій нормі лікарі не зможуть заробляти на хворих, а пацієнт сам вирішить, купувати йому дорогий імпортний препарат або дешевший вітчизняного виробництва.

Нові правила повинні вступити в силу в січні 2014 року. Госпредпринимательство вважає, що цей захід зруйнує корупційну схему «дистриб`ютор - лікар - аптека» і створить конкурентні умови для виробників препаратів.

likar.info