4 очевидні ознаки проблем зі здоров'ям

Коли справа доходить до оцінки людей, більшість можуть заявити, ніби те, що ми бачимо зовні, не так вже й важливо, як інші фактори, наприклад риси характеру або " внутрішня краса". Але мова йде про здоров`я, то, що ви бачите зовні, має значення. Ви щось помітили?

1. Кровоточивість ясен - це може бути явна ознака захворювання ясен. Проте, постійні кровотечі можуть бути також пов`язані з більш серйозними системними захворюваннями, такими як лейкемія та іншими патологіями крові, які пов`язані з порушенням функції тромбоцитів.

2. Випадання волосся. Щоденна втрата волосся є нормальним явищем, але надмірне випадання волосся може бути викликано цілим рядом захворювань, включаючи проблеми з щитовидною залозою, шкірними хворобами, стресом, зміною ваги і анемією. Зазвичай випадання волосся асоціюється з чоловіками, але це явище також зачіпає хоча б раз у житті 6 з 10 жінок з тієї чи іншої причини.

3. Нерівності на нігтях. Якщо на ваших нігтях утворилися гребені і інші дивацтва в рельєфі, це може свідчити про наявність в організмі інфекції. А порушення росту нігтьових валиків можуть говорити про розлад функції нирок, дефіциті заліза або навіть тенденції до розвитку артриту.

4. Білі плями на нігтях. Часто вважається, що вони можуть бути викликані дефіцитом вітамінів або мінералів, зокрема - нестачею кальцію. Білі плями, які з`являються на нігтях, частіше насправді викликані травмами нігтьового ложа, які могли мати місце за кілька тижнів або навіть місяців , перш ніж з`явилися самі плями.