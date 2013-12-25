Для фтизіатрів України вперше провели тренінг зі швидкої діагностики ТБ

16-20 грудня 2013 вперше в Україні фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» організував практичний тренінг з молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу на базі Національної референс-лабораторії МОЗ України у співпраці з Супранаціональною референс-лабораторією (Латвія).

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Р.Ахметова, на тренінгу 25 фахівців лабораторної мережі з усієї України навчалися сучасним методам діагностики туберкульозу, які дозволяють істотно скоротити час діагностики туберкульозу з 3 -х місяців до 1-го дня і підвищити якість діагностики. В результаті пацієнт в найкоротші терміни може отримати 99,98% точні результати дослідження зі спектром лікарської чутливості до всіх протитуберкульозних препаратів і негайно почати лікування за правильною схемою – це є запорукою успішного лікування туберкульозу.

Для проведення тренінгу «Молекулярно-генетична діагностика туберкульозу. Забезпечення контролю якості генетичних досліджень» було залучено три міжнародних експерти, кожен з яких є професіоналом у своїй галузі:

• Штефан Зьолльнер (StefanSöllner), офіційний представник і міжнародний менеджер компанії HAIN, яка постачає системи обладнання для лінійного зонд-аналізу для молекулярно- генетичної діагностики туберкульозу;

• ГіртцШкендерс (GirtsSkenders), голова Супранаціональної референс-лабораторії для України ВООЗ (Латвія), має великий досвід роботи з молекулярно-генетичними методами і гарні результати впровадження цих методів у бактеріологічну діагностику туберкульозу;

• Володимир Скрипов, ексклюзивний представник компанії Cepheid (виробника GeneXpert – автоматизованого приладу для швидкої діагностики туберкульозу).

«У рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонд Ріната Ахметова продовжує фінансувати впровадження міжнародних стандартів діагностики туберкульозу в Україні. Проведення такого практичного тренінгу із залученням міжнародних експертів є одним з важливих етапів впровадження нових методів у країні. Зокрема, для Національної референс-лабораторії фонд закупив GeneXpert – автоматизовану систему для експрес-діагностики туберкульозу, а також інше лабораторне обладнання (автоклави, автоматизовані дозатори тощо) на суму понад 1 млн. грн. для апробації молекулярно- генетичних методів і навчання лабораторних фахівців. До того ж, фонд обладнав навчальний клас всім необхідним організаційним обладнанням, щоб можна було якісно проводити тренінги та семінари на базі Національної референс-лабораторії», – зазначила Крістіна Попова, менеджер із лабораторної діагностики туберкульозу фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Організація приміщень та оснащення Національної референс-лабораторії отримали високу оцінку тренерів. Зокрема, Штефан Зьолльнер (StefanSöllner), офіційний представник HAIN, зазначив: «Мене дуже вразила лабораторія. Вона максимально модернізована з ідеальною реалізацією вимог інфекційного контролю і розділення зон. Також вона має величезний потенціал для збільшення обсягів оброблюваних зразків, оскільки всі системи можуть працювати в автоматичному режимі. Це лабораторія дуже високого рівня».

Тренінг із молекулярно- генетичної діагностики туберкульозу отримав позитивні відгуки самих учасників. За словами Марії Новохатської, завідуючої бактеріологічною лабораторією Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру, цей тренінг дозволив поглибити вже існуючі знання, особливо в інтерпретації результатів. «Я дізналася, що сучасне обладнання при проведенні тестів може говорити про наявність мікстів – кількох штамів у одного хворого на туберкульоз. Частина цих штамів є стійкими до рифампіцину, а частина, виявляється, залишається чутливими, і якийсь час можна ще продовжувати лікувати хворого рифампіцином, не переходячи на препарати другого ряду». Вона також подякувала фонду Ріната Ахметова за ініціативу проведення такого тренінгу: «На жаль, у нас до цього часу не було установи, де готують фахівців з роботи саме на такому сучасному діагностичному обладнанні. Завдяки програмі «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у нас з`явилася така можливість і ми змогли покращити свої знання, що дозволить підвищити якість роботи лабораторних фахівців і як результат – достовірність та своєчасність результатів».

Анна Барбова, кандидат медичних наук, керівник Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу, зазначила, що організований фондом тренінг і забезпечення сучасним діагностичним обладнанням підвищили статус Національної референс-лабораторії. «Ми вдячні фонду Ріната Ахметова, що цей тренінг був організований саме на нашій базі. Слухачі змогли отримати інформацію про роботу устаткування з першоджерел, дізналися про можливості приладів і правильне використання при виконанні тестів. Робота була побудована таким чином, що теоретична інформація чергувалася з практичними заняттями. Це дозволило учасникам максимально отримати відповіді на всі їхні запитання. До того ж, мікроклімат тренінгу був дуже доброзичливим, учасники залишилися дуже задоволені. І ми раді, що завершуємо рік такою знаковою для нас подією», – зазначила Анна Барбова.

За підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і на базі матеріалів цього тренінгу національні експерти та фахівці фонду розробили тренінговий модуль з молекулярно-генетичної діагностики. Цей модуль надалі буде впроваджений у навчальні програми Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а також дозволить отримувати сертифікат державного зразка та підвищити якість підготовки і потенціал лабораторних фахівців по всій Україні.