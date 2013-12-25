Онкохворі діти в Україні забезпечені ліками на 100% - МОЗ
13:26, 25 грудня 2013Країна
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Зросло фінансування
Заклади охорони здоров’я на 100% забезпечені необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення і лабораторними реагентами для лікування онкохворих дітей.
Про це заявила начальник Управління державних цільових програм і державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
«Порівняно з минулим роком, фінансування програми «Дитяча онкологія» збільшилося у 3,5 рази і сягнуло понад 220 млн грн. Майже усі закуплені препарати є оригінальними, тож жодна дитина не залишиться без якісного безкоштовного лікування за рахунок держави», – сказала Довганчин.
Вона також повідомила, що у кожному закладі охорони здоров’я, де лікують онкохворих дітей, розміщені інформаційні стенди з реальною наявністю ліків. Якщо таких стендів немає, або відсутні ліки чи пропонується їх придбати за кошти батьків, потрібно терміново звертатися на гарячу телефонну лінію МОЗ України 0-800-801-333.
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