Богатирьова контролюватиме лікування побитої журналістки
14:37, 25 грудня 2013Країна
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Стан середньої тяжкості
Міністерство охорони здоров`я України має намір контролювати процес лікування побитої журналістки Тетяни Чорновіл.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова після засідання уряду.
Вона повідомила, що сьогодні вранці до лікарні, де перебуває Чорновіл, направлено представника МОЗ для того, щоб можна було надати всю необхідну консультативну допомогу людині».
«І є вже наш короткий звіт про стан здоров`я (журналістки), який базується на обстеженні лікарів лікарні, де перебуває Чорновіл. І зараз я хочу особисто поїхати (у лікарню), оскільки ми вважаємо, що потрібно постійно спостерігати за цією людиною, вести спостереження кваліфікованих лікарів, анестезіологів», - повідомила міністр.
Вона також зазначила, що лікарі сьогодні кваліфікують стан журналістки як середньої тяжкості і стабільний.
«Робитимемо все можливе, щоб вона швидко одужала», - сказала Богатирьова.
Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили невідомі особи в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва.
За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному автомобілі, її раптово "підрізав" інший автомобіль, з якого вийшло кілька незнайомих чоловіків. Вони витягнули Чорновіл з машини, побили, а потім кинули в придорожній кювет.
Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування биття Чорновіл.
Міліція у зв`язку з биттям Чорновіл відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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