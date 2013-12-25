Богатирьова контролюватиме лікування побитої журналістки

Міністерство охорони здоров`я України має намір контролювати процес лікування побитої журналістки Тетяни Чорновіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова після засідання уряду.

Вона повідомила, що сьогодні вранці до лікарні, де перебуває Чорновіл, направлено представника МОЗ для того, щоб можна було надати всю необхідну консультативну допомогу людині».

«І є вже наш короткий звіт про стан здоров`я (журналістки), який базується на обстеженні лікарів лікарні, де перебуває Чорновіл. І зараз я хочу особисто поїхати (у лікарню), оскільки ми вважаємо, що потрібно постійно спостерігати за цією людиною, вести спостереження кваліфікованих лікарів, анестезіологів», - повідомила міністр.

Вона також зазначила, що лікарі сьогодні кваліфікують стан журналістки як середньої тяжкості і стабільний.

«Робитимемо все можливе, щоб вона швидко одужала», - сказала Богатирьова.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили невідомі особи в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному автомобілі, її раптово "підрізав" інший автомобіль, з якого вийшло кілька незнайомих чоловіків. Вони витягнули Чорновіл з машини, побили, а потім кинули в придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування биття Чорновіл.

Міліція у зв`язку з биттям Чорновіл відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.