Завтра в Україні до 11° тепла
14:44, 25 грудня 2013Країна
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Опадів не передбачається
Завтра, 26 грудня, в Україні буде хмарно, без істотних опадів.
Як повідомили УНІАН В Українському Гідрометцентрі, у східних областях місцями туман, вночі та вранці ожеледь.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні Криму 3-5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 7-11° тепла.
У Київській області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
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