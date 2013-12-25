Завтра в Україні до 11° тепла

Завтра, 26 грудня, в Україні буде хмарно, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН В Українському Гідрометцентрі, у східних областях місцями туман, вночі та вранці ожеледь.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні Криму 3-5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 7-11° тепла.

У Київській області температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.