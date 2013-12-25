Міністр охорони здоров'я проведе підсумкову прес-конференцію

Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова має намір 20 січня 2014 року провести свою підсумкову прес-конференцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомила після засідання Кабінету міністрів.

«20 січня буде моя прес-конференція. Вона пройде в Будинку уряду. І ми говоритимемо про результати роботи відомства за підсумками 2013 року. Ми будемо готові відповісти на всі запитання щодо пілотних проектів, дій, які ми виконували, для реалізації національного плану дій», - сказала міністр.

Богатирьова також відзначила, що під час своєї прес-конференції вона має намір поінформувати про плани роботи відомства на 2014 рік.