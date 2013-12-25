Бездумне голодування може нашкодити здоров'ю

Голодування - це утримання від їжі. Утриматися від їжі один раз в тиждень корисно всім. Краще це розвантаження організму влаштовувати, починаючи з вечора одного дня і до вечора наступного дня. Методик голодування представлено багато, - розповідає лікар-дієтолог Ольга Перевалова.

Це може бути голодування, що триває від трьох днів, а іноді доходить до трьох тижнів. Більше голодувати фахівці не радять. Відомо, що людина без їжі здатна прожити два місяці.

Без води ж не можна прожити більше трьох днів (необхідно завжди пам`ятати про підтримку рівня рідини в тілі), а без повітря - не більше 2 хвилин. Все це позамежно сильні стреси для організму. Саме тому методика голодування вимагає строгих показів і медичного супроводу.

Meddaily