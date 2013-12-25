Як упоратися з алкогольною інтоксикацією при похміллі

Кожна людина у своєму житті хоча би раз стикалася з похміллям: неприємним станом, який викликається алкогольною інтоксикацією і настає після необмеженого вживання спиртних напоїв.

Алкоголь, потрапивши в організм людини, потрапляє в печінку, зазнає переробки й перетворюється на ацетальдегід - сильну отруту, яка дезорганізує роботу всіх органів і систем. Найбільше страждає печінка, її клітини гинуть. Печінка перестає знешкоджувати токсичні речовини, тому вони циркулюють в крові, потрапляють в головний мозок і можуть призвести до загибелі людини.

Механізм описаного перетворення стосується тільки етилового спирту. Однак напої, які ми п`ємо, містять не тільки спирт, а й так звані домішки, супутні етиловому спирту речовини. До них належать сивушні олії, органічні кислоти і складні ефіри. Кількість токсичних з`єднань багаторазово зростає при змішуванні різних алкогольних напоїв.

Похмілля - це цілий комплекс різноманітних скарг, що виникають наступного дня після надмірного вживання алкоголю. Ацетальдегід викликає пульсуючий головний біль, нудоту, блювоту, а також сухість у роті і сильну спрагу, озноб, що змінюється відчуттям жару.

Можливе запаморочення, підйом або падіння артеріального тиску, часто виникає серцебиття і «перебої» в серці. Характерна слабкість, пригнічений настрій. Похмілля зменшується в міру того, як ацетальдегід розкладається на менш токсичні елементи. Це стан триває зазвичай не більше доби.

Звичайно, краще заздалегідь подбати про профілактику похмільного синдрому. На початку вечора з`їжте шматочок сала або вершкового масла: шар жиру на стінках шлунка не дасть алкоголю засвоїтися занадто швидко. Або випийте кілька таблеток активованого вугілля, таблетку цитрамона або аспірину.

Під час застілля пам`ятайте про градуси, їх можна тільки підвищувати. Протягом вечора пийте напої тільки з однієї сировини: наприклад, з винограду - вино і коньяк; із зерна - пиво, горілку, віскі. Міцний алкоголь добре закушуйте. І все-таки намагайтеся пити в міру.

Зрозуміло, що краще за все не зловживати алкоголем, щоб потім не довелося ліквідовувати наслідки і ламати голову над тим, як боротися з похміллям. Але якщо ситуація вже вийшла з-під контролю, і ви відчули на собі всі перераховані вище симптоми, тоді слід вжити деяких заходів. Для цього є чимало народних засобів. Але звертатися до них теж слід обережно.

Наприклад, огірковий розсіл приносить полегшення, але зовсім не сприяє тому, щоб швидше виводився оцтовий альдегід. Найпростіші ліки від похмілля - це вода, тобто багато пити. Для того щоб евакуація токсичних речовин відбувалася швидше, необхідно випити не менше 2 літрів рідини. Спочатку краще мінералку, потім можна міцний чай, каву, свіжовичавлений сік, просту воду тощо.

Рекомендується також випити одну-дві таблетки полівітамінного препарату. Потрібну дозу вітамінів і кислоти можна знайти також у кефірі, айрані, кумисі, катику тощо. Можна спробувати з`їсти що-небудь. Зняти похмільну нудоту і нейтралізувати «революцію» в організмі дуже допомагає гарячий курячий бульйон. Якщо жоден з рецептів не припав до душі, то випийте аспірин, одну, а краще дві таблетки, прийміть душ, після чого краще лягти в ліжко. Сон також не останні ліки.

Стало трошки легше? Обов`язково виберіться на свіже повітря.

Слід знати, що лікування похмілля в домашніх умовах не завжди може дати потрібний результат, у такому випадку слід звернутися по допомогу до фахівця, необхідно розуміти, що лікуємо-то ми гостре отруєння, і не варто відмовлятися, якщо професіоналом запропонована крапельниця. Так Ви допоможете собі або своїм близьким значно якісніше, ​​а зняття похмілля пройде швидше.

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