Богатирьова відвідала Чорновол у лікарні

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова вчора відвідала у лікарні журналістку Тетяну Чорновіл, яка перебуває там після побиття.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

«Міністр проконтролювала хід надання постраждалій медичної допомоги та поспілкувалася з рідними Тетяни, яка в цей час відпочивала», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що Богатирьова поцікавилася станом здоров’я постраждалої у головного лікаря клініки «Борис» Ольги Перельман.

За словами Перельман, стан пацієнтки середнього ступеня тяжкості, але стабільний. Окрім обстежень, які було проведено спеціалістами лікувального закладу, протягом дня потерпілу було додатково оглянуто провідними фахівцями відповідного профілю. Медики також поінформували міністра щодо терапевтичних заходів, які вживаються для покращення стану здоров’я журналістки, та повідомили, що, завдяки проведеним процедурам, простежується позитивна динаміка.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.