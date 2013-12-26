Найшкідливіші страви новорічного столу

До 31 грудня залишився менш як тиждень, і ви вже напевно уявляли, яким буде ваше новорічне меню, пише 4mama.com.ua.

При підготовці до свята обов`язково слід врахувати рекомендації дієтологів, щоб уникнути неприємних наслідків, уникнути переїдання та виключити зі списку новорічних страв саму шкідливу їжу.

Цікаво, що найбільш шкідливими святковими стравами фахівці назвали наші улюблені й традиційні. Приміром, фахівці рекомендують відмовитися від салатів з використанням майонезу, таких як олів`є, оселедець під шубою. Якщо ви збираєтеся приготувати ці салати - краще їсти їх на самому початку застілля або замінити майонез рослинним і оливковою олією.

Також дієтологи радять не захоплюватися в новорічну ніч шампанським і алкогольними коктейлями, щоб уникнути печії та похмілля вранці.

Медики заборонили і улюблене багатьма м`ясо по-французьки, та іншу жирну м`ясну їжу, бажано замінити важке м`ясо кролятиною або курятиною.

Але найнебезпечніше голодувати вдень 31 грудня, намагайтеся їсти в цей день як зазвичай, щоб ввечері не змітати з новорічного столу все підряд.