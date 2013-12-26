Як зберегти судини здоровими та еластичними

За словами терапевта Рози Дорошенко, саме проблеми із судинами — найбільше небезпечні, хоча у більшості й проходять зазвичай непомітно. Щороку від серцево-судиннх хвороб у світі вмирає 1 мільйон 300 тисяч людей. Тому значно краще подібні проблеми попередити, ніж лікувати. Пропонуємо підбірку порад від фахівця, як зберегти судини здоровими.

Киньте палити - ризик атеросклерозу знизиться удвічі. Як згубно паління діє на організм, знають усі. Щоправда, знайти силу волі й припинити погану звичку може далеко не кожен.

Перестаньте нервувати - судини будуть значно рідше спазмуватися. А зайві спазми судинам явно не на користь.

Слідкуйте за артеріальним тиском. Для цього найкраще придбати тонометр. Якщо підвищується чи був занадто низький хоч кілька разів, тонометр — це для вас. Знаючи, як привести тиск до норми, можна щоразу не викликати лікаря.

Їжте сухофрукти, пару зубців часнику і 150 грамів вареної морської риби щодня – за рік ризик інфаркту зменшиться на 40%.

Проходьте на день по 3 кілометри – судини триматимуться в тонусі, будуть еластичними. Візьміть за звичку щодня влаштовувати піші прогулянки. Фізична активність укріплює не лише м`язи, а й судини. Але мучити себе занадто сильними навантаженнями не варто, якщо спортом до цього не займалися. Надмірні піднімання штанги і затяжні пробіжки також шкодять, якщо тиск піднімається занадто часто.

Відмовтесь від смажених і жирних страв – на судинах і капілярах менше осідатимуть бляшки холестерину. Додавайте до салатів і гарніру по півчайної ложки зерен льону. Воно укріплює судини чи не найкраще.

Перевіряйте кров на рівень холестерину щопівроку. Вчені довели, що холестерин останнім часом відкладається і в 20-річних. Повернути попередній рівень холестерину не вдасться, а от зупинити подальше відкладення можна.

Робіть контрасний душ – мине втома після важкого робочого дня, покращиться кровообіг, судини поступово ставатимуть еластичні. Це — ще одна порада для "тренування" судин. Щоправда зловживати переміною температури душу не варто, якщо маєте слабкий імунітет. Можна швидко застудитися, діставши переохолодження.

Щоранку по 5 хвилин масуйте ступні, доки не встали з ліжка. Таким способом приблизно на 25% можна зменшити застої крові в ногах. А вони трапляються і у здорових, це звичні прояви нашого не надто рухливого ритму і способу життя.

gazeta.ua