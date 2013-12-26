Завтра у Криму та на Прикарпатті очікується 8-13° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються, у східній частині вночі та вранці місцями туман, мряка, ожеледь.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні Криму 1-6° тепла; вдень 2-7° тепла, в Криму та місцями на Прикарпатті 8-13°.

У Києві та області у п’ятницю - без опадів. Вітер південно-східний, 7-10 м/с.

Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.