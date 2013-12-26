Лікарі вказуватимуть у рецепті лише діючу речовину препарату

Лікарі виписуватимуть рецепти із зазначенням лише діючої речовини лікарського препарату.

Як передає кореспондет УНАН, про це повідомила директор Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Донченко на прес-конференції.

«Раніше у рецептах, які виписує лікар, зазначалася торгова назва. На сьогодні в рецептах мають зазначатися міжнародна непатентована назва даного лікарського засобу із зазначенням форми випуску, кратності застосування», - сказала Донченко.

Вона пояснила, що дану норму введено з тією метою, аби лікар чи представники фармацевтичного бізнесу були позбавлені можливості приховано рекламувати певні торговельні назви лікарських засобів.

«Ми є всі свідками, коли прихована реклама застосовувалася у вигляді візитів представників торгових компаній до лікаря й обирання лікарем препаратів певної торгової марки. Таку можливість ми мінімізували», - наголосила Донченко.

На її переконання, практика виписування рецептів лише за міжнародними непатентованими нормами «піде лише на користь пацієнтам» і жодним чином не позначиться на якості медичного обслуговування пацієнта, натомість лікарі мають детально вивчити міжнародні непатентовані назви.

«Лікар має написати у рецепті назву діючої речовини (латиною), написати, як приймати ліки (ампула чи таблетка) і кратність прийому. Пацієнт з цим рецептом, без жодних додаткових етапів, іде в аптечний заклад, де провізор в умовах аптечного закладу має, згідно із законом, повідомити пацієнта про наявність повного асортименту лікарських засобів, їхніх торгових назв із цією діючою речовиною. Пацієнт має обирати», - сказала Донченко.

Вона поінформувала, що наказ набуває чинності 31 грудня 2013 року.