Чим корисні гранати

Гранат багатий на антиоксиданти і, отже, несе користь для здоров`я, кажуть дієтологи. Відомо, що сік граната захищає від серцевого нападу та інсульту, пише Zee News. Зокрема, гранат не дає утворюватися відкладенням в судинах і навіть їх розсмоктує .

Ще він підтримує рівень цукру і холестерину в нормі. У гранаті не так багато калорій, в ньому немає холестерину і насичених жирів. Ряд досліджень довів, що гранат руйнує клітини раку молочної залози. А сік нейтралізує вільні радикали, гальмує ріст пухлин та інші процеси, пов`язані з радикалами.

В цілому гранати показані людям з гіпертонією. Даний продукт зменшує ураження та запалення в судинах. Ефект можна порівняти з аспірином, що розріджує кров. Приємний бонус - гранат сприяє клітинній регенерації в епідермальному і дермальному шарах шкіри, прискорює загоєння ран, запобігає появі темних плям на шкірі.