Дієти зумовлюють нікотинову залежність

Учені вже давно б`ють тривогу з приводу захоплення жінок різноманітними дієтами, указуючи, що в деяких випадках подібні захоплення можуть довести до анорексії. Тепер же з`ясувалося, що до анорексії справа може і не дійде, проте цілком імовірно, що жінка почне палити.

Про це повідомили дослідники з Університету Флоріди. Результати проведеного ними аналізу показали, що представниць прекрасної статі, які захоплюються виснаженням свого організму за допомогою всіляких дієт, бажання почати палити виникає в два рази частіше, ніж у жінок з нормальним раціоном живлення.

За словами доктора Мілдред Малдонадо-Моліни, взаємозв`язок між дієтою і курінням був набагато сильніше виражений у жінок, ніж у чоловіків. Проаналізувавши дані серед восьми тисяч школярок, фахівці виявили, що обмеження в їжі роблять їх більш уразливими до тютюну. До того ж, багато дівчат були схильні до бажання почати палити, через те, що відчували дискомфорт через свою вагу. Цікаво, що дана асоціація не була виявлена серед хлопців.

Медики пояснюють, що нікотин може використовуватися як для придушення апетиту, так і як наркотичний засіб проти стресу під час дієти. Не дивлячись на явний зв`язок, американські лікарі вважають, що батьки не повинні проявляти зайву тривогу, якщо їх дитина сідає на дієту, оскільки збалансований раціон живлення може бути частиною здорового способу життя і не обов`язково викличе пристрасть до сигарет.

Тому одній з причин, чому люди починають палити або не можуть позбавитися від цієї звички, є вплив сигарет на контроль ваги людини. До речі, від шкідливої звички позбавилася і сама високооплачувана модель світу Жізель Бюндхен. Вона призналася, що, кинувши палити, за короткий час погладшала майже на 7 кілограмів, але тепер отримує набагато більше задоволення від їжі, ніж раніше: "Коли кидаєш палити, швидко повнішаєш тільки тому, що прокидається апетит і отримуєш колосальне задоволення від їжі – її смак більше не схожий на смак тютюну".

А борці з курінням в Італії, мабуть, знайшли ще один аргумент на користь того, що від нікотинової залежності потрібно позбавлятися. Цей аргумент спирається на доповідь римських дерматологів, в якій мовиться про те, що у курців частіше за решту всіх людей виникають проблеми з шкірою, що полягають в закупорюванні пір і виникненню висипу угрів або прищів, причому особливо це актуально для жінок. Як мовиться в доповіді, з 1000 некурящих жінок всього 10% страждають від угрів або прищів, тоді як серед курців цей відсоток вище в чотири рази.

Учені навіть виділили новий тип висипу угрів, характерний тільки для курців, – незапальний тип. Інформація про нього стане новим страхітливим засобом дії на курців жіночої статі, адже саме серед них цей висип найбільш поширений.

За матеріалами ter-a.com.ua