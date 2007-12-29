Василь Князевич: В Україні буде медицина європейського зразка

Міністр охорони здоров`я України Василь Князевич під час селекторної наради озвучив своє бачення діяльності медичної галузі та окреслив першочергові завдання керівникам управлінь охорони здоров`я, ректорам вузів, головним державними санітарними лікарями та головними фахівцями регіонів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

"Кожен громадянин України, незалежно від соціального статусу і місця проживання, повинен отримувати високоякісну медичну допомогу вчасно - таким є завдання Президента. Ми повинні реалізувати всі прогресивні ідеї та ініціативи, щоб досягти такого рівня медичної допомоги, який би влаштовував і лікаря і пацієнта. Найближчим часом буде представлена чітка стратегія розвитку системи охорони здоров`я, яка буде реалізована відповідно до конкретних програм. Результатом її протягом 5 років має стати продовження середньої тривалості життя на 3 роки. ", - сказав Василь Михайлович.

На сьогодні за дорученням міністра уже проводиться ревізія стану медичної галузі, яка дозволить визначити істинний стан справ. Однак уже можна констатувати: ситуація в охороні здоров`я є критичною. При нинішній структурі системи охорони здоров`я навіть найповніше державне фінансування не дозволить створити зразкову медицину. Необхідно здійснити системні зміни та вимагати особисту відповідальність.

Серед першочергових завдань, як зазначив міністр, - медичне забезпечення населення у регіонах, насамперед у сільській місцевості. Створення та забезпечити автомобілями і обладнанням ФАПів і сільських амбулаторій. На сьогодні в задовільних умовах працюють лише у середньому 10-12 % сільських медичних закладів, а потреба в автомобілях сягає 10 тис.

Керівники галузі та медичні працівники повинні прикласти всі зусилля для покращення здоров`я дітей і матерів, медичної допомоги хворим із серцево-судинними та онкозахворюваннями, боротьби з соціально-небезпечними та інфекційними хворобами. Держава сконцентровує ресурси на створення спеціалізованих клінічних закладів.

Планується активна підтримка здорового способу життя, виховання у молоді культу піклування про власне здоров`я з найменших років. Задля цього необхідно принципово змінити підхід щодо інформування населення та просвітницької роботи.

Невідкладним є покращення системи підготовки кадрів, враховуючи не тільки кадрове забезпечення закладів охорони здоров`я у регіонах, але й невідповідність кваліфікаційним вимогам, плинність фахівців, пенсійний вік та еміграцію. Для цього необхідно змінити системний підхід, впорядкувати кваліфікаційну систему, яку забезпечити фінансово, соціальний захист кожного медичного працівника, відповідно до кваліфікації та трудового внеску.

Одна з глобальних проблем - повернути відношення суспільства до лікаря як до еліти нації. Для вирішення цього завдання необхідна серйозна підтримка науки.

Відповідаючи на запитання, міністр заявив, що буде переглядати й політику та структуру міністерства. У наступному році буде розширено повноваження місцевих органів влади стосовно діяльності медичних закладів, надання послуг, закупівель, щоб система охорони здоров`я була ефективною. Однак це не зніме відповідальності МОЗ за охорону здоров`я у державі.

"Сьогодні маємо унікальний шанс, є бажання, ресурси і можливості. З повною відповідальністю запевняю Вас: ми створимо в Україні медицину європейського зразка", - сказав міністр Василь Князевич.