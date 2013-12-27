У закон щодо перевірки нехарчової продукції внесуть зміни

Уряд пропонує застосовувати штрафні санкції до суб`єктів господарювання, які перешкоджають перевіркам якості нехарчової продукції або відмовляються виконувати законні вимоги посадовців, які здійснюють державний ринковий нагляд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі, відповідні зміни уряд підготував до Закону «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

«Впровадження змін дозволить врегулювати проведення перевірок відповідно до чинного законодавства й вилучати небезпечну продукцію з ринку України», - цитує прес-служба першого заступника міністра економічного розвитку Анатолія Максюту.

Довідка УНІАН. Органами ринкового нагляду є Укрморрічінспекція, Держветфітослужба, Держгірпромнагляд, НКРЗІ, Держспоживінспекція, Держлікслужба, Держархбудінспекція, Держсільгоспінспекція, Держатомрегулювання і Пробірна служба.