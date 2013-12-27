Сьогодні на сході країни - сильні тумани

Сьогодні у східній частині України вночі та вранці спостерігатимуться тумани, мряка, ожеледь, видимість становитиме 200-500 м.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Відтак, Державтоінспекція звертає увагу водіїв, що під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. «При тумані відстань до об`єкту, здається в кілька разів більше, ніж є насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду», - застерігають у ДАІ і радять водіям рухатися з включеним ближнім світлом фар, а також відмовитися від ризикованих маневрувань.