В Україні відкрили новий регіональний перинатальний центр

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття центру відбулось за участю головного акушера-гінеколога України В’ячеслава КАМІНСЬКОГО, міського голови Володимира ГРОЙСМАНА, начальника управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Олександра ЖУПАНОВА.

Перинатальний центр створений на базі Центру матері та дитини та буде обслуговувати мешканців Вінниці та 7 районів області.

Центр складається з двох відділень: відділення для недоношених та хворих новонароджених дітей на 6 ліжок та відділення для виношування вагітності на 15 ліжок. Здійснено капітальний ремонт, придбано спеціалізовані меблі та найновітніше медичне обладнання.

З міського бюджету на капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та виходжування недоношених і хворих новонароджених протягом 2006 - 2007 років виділено 522,0 тис. грн., на придбання меблів – 19 тис. грн., медичного обладнання – 1193,4 тис. грн.

За рахунок обласного бюджету придбано реанімаційний центр для новонароджених вартістю 2,5 млн. грн. Від імені обласної державної адміністрації та обласної ради було вручено сертифікат на придбання комплекту обладнання робочого неонатального місця на 860 тис.