На Вінничині - смерть від сказу

Протягом року в Україні зареєстровано 6 випадків захворювання людей на сказ, врятувати яких медикам не вдалося. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

У селі Слобода-Шаргородська Вінницької області 26 грудня від сказу помер місцевий мешканець, якого місяць тому на подвір`ї садиби покусала хвора лисиця. Вперше за медичною допомогою потерпілий звернувся 29 листопада, йому надали невідкладну і профілактичну медичну допомогу та госпіталізували.

На стаціонарному лікуванні хворий перебував по 10 грудня. Лікарі попередили його про заборону зловживати алкоголем (в історії хвороби є розписка). Повторно він був госпіталізований до інфекційного відділення 24 грудня. Контактних осіб з хворим не було, члени сім`ї проживають окремо, в інших містах..

У вогнищі захворювання фахівці санепідслужби здійснюють протиепідемічні та санітарно-освітні заходи. Проведені подвірні обходи з метою виявлення осіб, які б могли контактувати з хворим. Таких осіб не встановлено.

Ситуація знаходиться під контролем Головного державного санітарного лікаря України.

Щорічно в Україні реєструються випадки захворюваності людей на сказ. Інкубаційний період сказу триває досить довго: в середньому 1-3 місяці (хоча може тривати й до року), і перші ознаки хвороби виникають пізно, коли у мозку вже відбулися руйнівні процеси (набряк, крововилив, деградація нервових клітин), що робить лікування проблематичним.

Як правило, в усіх смертних випадках від сказу постраждалі від укусів тварин звертались у медичні заклади лише в день прояву клінічних ознак хвороби, коли врятувати хворого здебільшого не вдається.

У 2007 р. в Україні від сказу померли 6 людей: у Дніпропетровській та Луганській областях - по 2 чол. , Вінницькій і Херсонській - по 1 чол.

Щоб запобігти захворюванню на сказ та смерті від цієї особливо небезпечної хвороби, медики рекомендують:

1. Уникати контактів з бездомними та дикими тваринами, постійно пояснювати дітям небезпеку таких контактів;

2. Якщо покусала або ослинила тварина, потрібно промити рану теплою кип`яченою водою (бажано з милом), а потім обробити 70% разчином спиртового настою йоду. Особливо уважно слід оглядати дітей після прогулянки чи контакту з тваринами;

3. У випадку укусу чи ослинення підозрілою твариною якомога швидше звернутися до медичної установи для проведення антирабічного щеплення та серотерапії;

4. Своєчасно робити щеплення проти сказу домашнім тваринам.

При зверненні постраждалого до лікувального закладу у день укусу чи ослинення твариною проводиться щеплення антирабічною вакциною, що попереджує захворювання і врятовує життя.

Інформаційно:

Сказ (водобоязнь, гідрофобія) - гостра інфекційна хвороба з тяжким ураженням центральної нервової системи, що спричиняється вірусом. Сказ віднесено до особливо небезпечних хвороб.

Зараження людини сказом відбувається в основному через укус хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці- понад 40% випадків) чи домашніх тварин (коти, собаки), а також сільськогосподарських тварин (20%).

Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, насамперед, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і вдень з`являються в населених пунктах, нападають на людей і тварин. З метою попередження сказу, ветеринарною службою ведеться боротьба зі сказом серед собак, знищення бродячих тварин, профілактична вакцинація свійських тварин.

При несвоєчасно проведених щепленннях, котрі здійснюються після укусу інфікованої тварини, хвороба закінчується смертю.

Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч осіб, котрі звернулись у медичні заклади з приводу укусів тваринами, з яких 60 % отримують направлення за показниками підозри інфікування сказом.

Міністерство охорони здоров`я України звертається до засобів масової інформації з проханням інформувати населення щодо попередження захворюваності та смертельних випадків від небезпечної хвороби - сказу.