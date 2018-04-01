Чи потрібна вам медична страховка?

Медичне страхування

Вид особистого страхування на випадок втрати здоров`я від хвороби або в результаті нещасного випадку. Медичне страхування застосовується з метою накопичення і ефективного використання засобів, необхідних для покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. Може бути обов`язковим і добровільним. Договір про медичне страхування складається в груповому або індивідуальному порядку, гарантуючи застрахованій особі отримання меддопомоги в об`ємах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

Добровільне медичне страхування

Це форма організації страхування на випадок втрати здоров`я, що надає громадянам можливість повної або часткової компенсації витрат на медичне обслуговування, на додаток до системи державної охорони здоров`я або обов`язкового медичного страхування. Програма добровільного медичного страхування - це перелік медичних послуг в рамках договору страхування, які будуть сплачені страховиком, з вказівкою загальної страхової суми і/або окремих страхових сум по кожному виду допомоги, а також медичних установ, де застрахований може одержати допомогу. По даних рейтингах можна визначити компанії - лідери в тому або іншому виді страхування, але надійніше ті, у кого хороші позиції не в одному, а декількох видах страхування - це показує, що у страхової компанії збалансований портфель ризиків, отже, вона стійкіша до будь-яких зовнішніх дій і, отже, надійніша.

Страхові компанії пропонують зазвичай декілька видів страхових програм

Це можуть бути програми амбулаторно-поліклінічного обслуговування, стаціонарного обслуговування, програми альтернативної стоматології, мережеве медичне обслуговування, програми з особистим лікарем, альтернативна екстрена допомога і т.д.

Програма амбулаторно-поліклінічного обслуговування В рамках даної програми страхуванням покривається звернення застрахованого до лікувальної установи з приводу гострих або загострення хронічних хвороб, травм, отруєнь і інших станів, що вимагають медичної допомоги.

В рамках даної програми можна вибрати наступні варіанти покриття:

1. лікувально-діагностичні прийоми лікарів, діагностичні дослідження, лікувальні процедури

2. стоматологія

3. допомога вдома

4. екстрена медична допомога

На що звернути увагу:

1) Перелік фахівців і відсутність/наявність обмежень з їх відвідин.

Цей перелік може варіюватися залежно від вибраного - як база до програми лікувальної установи, а також обмежень самої програми.

2) Діагностичні дослідження, можливі в рамках договору страхування, також можуть бути найрізноманітнішими.

Так, наприклад, лабораторна діагностика може включати додатково деякі види гормональних і імунологічних аналізів, мікробіологічні аналізи і т.д. У деяких поліклініках можливі тільки біохімічні і загальноклінічні дослідження. Деякі програми включають діагностику з обмеженнями, наприклад, комп`ютерна томографія - один раз протягом терміну страхування, або без неї: рентгенодіагностика і ультразвукова діагностика в повному об`ємі.

3) Лікувальні процедури, пропоновані на базі конкретної лікувальної установи.

Вони можуть включати масаж, лікувальну фізкультуру, мануальну терапію, рефлексотерапію і т.д. Деякі лікувальні установи пропонують водолікувальну гімнастику, лікувальну сауну, солярій. В рамках страхової програми зазвичай передбачені обмеження по кількості цих лікувальних процедур.

4) Стоматологія.

Стоматологія зазвичай пропонується без косметології і протезування. У програму може входити використання особливих пломб для дванадцяти передніх зубів, зняття зубних відкладень, каменя, лікування гострих станів парадонта, покриття зубів при гіперестезії твердих тканин зубів. Але програма може бути і максимально стислою.

5) Допомога вдома

6) Екстрена медична допомога

Невідкладна медична допомога в рамках програми амбулаторно-поліклінічного обслуговування на базі вибраної медичної установи також здійснюється в межах міста Москви.

Описані вище варіанти покриття можна купувати в комплексі, базовим елементом якого виступає перший варіант: лікувально-діагностичні прийоми лікарів, діагностичні дослідження, лікувальні процедури, або, як ще його називають - «поліклініка». Вартість страхового поліса залежатиме як від комплексності програми, так і від рівня лікувального закладу і набору пропонованих в рамках договору послуг.

Виключення з покриття і обмеження У страхуванні буде відмовлено громадянам, що перебувають на обліку в наркологічному, психоневрологічному, протитуберкульозному, шкірно-венерологічному і інших диспансерах, центрах по профілактиці і боротьбі з СНІДом, хворим онкологічними захворюваннями, а також інвалідам першої і другої групи.

Виключенням із страхового покриття буде звернення застрахованого до лікувальної установи з приводу:

· Травм, одержаних в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння;

· Умисного завдання ЗАСТРАХОВАНИМ собі тілесних ушкоджень;

· Злоякісних онкологічних захворювань, а також їх ускладнень, захворювань крові пухлинної природи, всіх пухлин центральної нервової системи;

· Венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, підтверджених імунодефіцитних станів, особливо небезпечних інфекцій, захворювань тих, що передаються статевим шляхом;

· Психічних захворювань і їх ускладнень, а також різних травм і соматичних захворювань, що виникли у зв`язку із захворюваннями психічної природи;

· Професійних захворювань;

· Туберкульозу, саркоїдозу незалежно від клінічної форми і стадії процесу;

· Цукрового діабету (I типа/I і II типу);

· Вагітності, лікування безпліддя, імпотенції, підбору методів контрацепції (зокрема введення і видалення ВМС);

· Захворювань, що вимагають проведення гемодіалізу;

· Захворювань органів і тканин, що вимагають їх трансплантації, або протезування, зокрема эндопротезирования; серцево-судинних захворювань, що вимагають хірургічного лікування;

· Гострої і хронічної променевої хвороби і їх ускладнень;

· Ортодонтичних порушень, косметичних дефектів;

· Вродженій і спадковій патології тощо.

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