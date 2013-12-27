Гірчиця покращує травлення

Гірчиця покращує апетит і травлення, вона додає їжі неповторний смак і аромат. Однак у цього продукту є ще чимало властивостей, які приємно здивують кожного.

Всі ми знаємо про застосування гірчичників для мобілізації захисних сил організму. Гірчиця містить вітаміни А і К, а також велика кількість антиоксидантів, які допоможуть зміцнити імунітет в холодну пору року.

Гірчицю застосовують для профілактики онкології, зміцнення суглобів і кісток. Також цей продукт допомагає нормалізувати роботу нервової системи.

Гірчицю необхідно включити в свій раціон для профілактики захворювань. Високий вміст фітонутрієнтів забезпечить організму надійний захист.

Корисна гірчиця і для схуднення. Високий вміст клітковини допомагає контролювати вагу і рівень холестерину.

Однак гірчицю використовують не тільки для здоров`я, але і для краси. Гірчична маска для обличчя допоможе поліпшити кровообіг, поверне вам свіжий колір обличчя, позбавивши шкіру від жирного блиску.

Гірчицею рекомендують замінити засіб для миття посуду, вона відмиє будь-які забруднення.

З гірчиці можна приготувати розслаблюючу ванну в кінці дня, щоб стрес залишився позаду.