Якщо змістилися хребці

Зміщення хребців виникає від неправильного підйому важкого. Відбувається це, як правило, в результаті надриву м`яза або зв`язки. Щоб цього не трапилося, якщо вам потрібно підняти щось важке, наприклад, сумку, візьміться за предмет навприсядки і розпрямляйтеся, не згинаючи спини (тримайте її рівно). Така техніка дозволить уникнути навантаження на передні поверхні хребців, найбільш схильні до деформації. При різкому прострілі в спині потрібно швидше розвантажити хребет. Для цього прийміть горизонтальне положення. Якщо є під рукою аптечка, випийте знеболюючий препарат і щось сечогінне (при травмі виникає набряк тканин, а сечогінні його зменшують). Якщо ж "простріл" трапився за містом і постраждалий подорожує в машині, зафіксуйте хребет, інакше по дорозі його стан може посилити трясіння. Для цього надіньте на пошкоджену зону корсет або туго обмотайте її тканиною (широким поясом). Зміщення може вправитися і самостійно і навіть більше ніколи і нічим не потурбувати, але якщо цього не відбувається, без допомоги спеціаліста-вертебролога не обійтися. Він вирішить вашу проблему за допомогою мануальної терапії.