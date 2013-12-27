Перша допомога при опіках від петард

Зазвичай в Новорічні свята співробітники «швидкої» і опікових центрів не сплять. Зрозуміло, що опік – це боляче. Але чим ще вони можуть бути небезпечні?

Опіки бувають поверхневі, прикордонні і глибокі, залежно від цього, а також від площі ураження раневої поверхні мають різний ступінь тяжкості. У важких випадках (при обширних глибоких опіках III-IV ступеня) відбуваються омертвіння уражених ділянок тканин і подальша інтоксикація організму.

Як правило, опіки від петард і ракет - або поверхневі, або прикордонні. Більше всього від них страждають кисті рук і обличчя — особливо чутливі до термічної дії очі.

Якщо трапився вибух слід з перших же хвилин звести до мінімуму згубну дію температурного джерела і охолодити уражену частину тіла у потерпілого - опустити в сніг або в холодну воду на 10–15 хвилин. Інакше через тривалу температурну дію гарячого предмету відбуваються серйозні структурні зміни, що лише посилює загальний стан постраждалого.

Після охолоджування поверхні опіку слід накласти пов`язку, краще з маззю «Левосин» або «Левомеколь», і, природно, якнайскоріше звернутися до лікаря. Намагатися чекати, коли пройде саме, небезпечно, лікування опіків - в компетенції лікарів.

Що потрібно знати, щоб при запуску святкового фейєрверку не постраждати? Нічого особливого. Просто дотримуватися вимог техніки безпеки. Легальний піротехнічний виріб повинен містити інформацію про радіус небезпечної зони, інструкцію по застосуванню, умови зберігання, термін придатності, адреси і найменування виготівника і штрихкод.

- Якщо петарда пошкоджена — її треба негайно викинути. Причому, викинути так, щоб ніхто не зміг її підібрати.

- Не купуйте піротехнічні вироби з рук (тільки у магазинах) і без інструкції українською мовою. Найбільш безпечними фахівці вважають японську продукцію.

- Дивіться, чи не прострочений термін придатності виробу, обов`язково читайте інструкцію, щоб знати на яку відстань відбігати.

- Не направляйте петарди у бік людей, тварин, балконів і вікон і не підпалюйте їх в приміщенні.

- І головне, не дозволяйте підпалювати піротехніку дітям, навіть якщо вони дуже просять.

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