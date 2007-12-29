З 1 січня за народження третьої дитини платитимуть 50 тис. грн.

З 1 січня 2008 р. допомога при народженні першої дитини буде надаватися у розмірі 12,240 тис. грн, другої – 25 тис. грн, третьої і наступної – 50 тис. грн. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова. За її словами, виплати допомоги здійснюватимуться одноразово при народженні першої дитини в сумі 4,8 тис. грн, друго – 4,84 тис. грн, третьої та наступної – 5 тис. грн. Решта виплачуватиметься на першу дитину протягом наступного року по 620 грн щомісячно, на другу –протягом двох років по 840 грн щомісячно, на третю і наступну дитину – протягом 3 років по 1,250 тис. грн. щомісячно рівними частинам.

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