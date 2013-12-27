Кому не можна їсти червону ікру

Червона ікра не лише смачна, а й корисна. Вона містить білок - його 32 г зі 100, причому засвоюється він не так, як м`ясо, — довго лежачи в шлунку, а дуже швидко, протягом години. А крім того, цей білок ще й "елітних сортів", оскільки складається з повного спектру замінимих і незамінних амінокислот (тобто дефіцитних).

Також в ікрі чимало йоду, цей мікроелемент дуже важливий для профілактики захворювань щитовидної залози та поліненасичені жирні кислоти - виводять із організму жири, що призводять до розвитку атеросклерозу — хвороби старості. Ця хвороба розвивається практично у всіх людей, але у одних швидше, у інших — повільніше. Вітамін А в ікрі, за ефектом, схожий на вітамін С (допомагає імунітету виводити шлаки, укріплює судини, покращує зір), але, на відміну від нього, здатний накопичуватися. Тому ікра корисна всім, хто хоче укріпити свій імунітет, швидше видужати після хвороби і покращити зір;

Вітамін D бере участь у формуванні і зміцненні кісток. Особливо він корисний вагітним жінкам і годуючим матерям для профілактики рахіту у дітей.

Однак ікра протипоказана при схильності до набряків, атеросклерозі, гіпертонічній і ішемічній хворобах.