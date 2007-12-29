Італійські учені: Варені овочі корисніші за сирі

Зваривши овочі можна не тільки зберегти, але навіть підвищити їхню харчову цінність для організму, повідомляють італійські дослідники «Journal of Agricultural and Food Chemistry». Хоча багато біологів стверджують, що сирі овочі більш поживні, Ніколетта Пеллегріні і її колеги вважають, що за рахунок кулінарних методик можна збільшити в продуктах деякі корисні для здоров`я речовини.

Фахівці оцінили ефекти трьох зазвичай вживаних в італійській кухні методів кулінарії кипіння, пропарювання і смаження щодо утримання вітамінів в моркві, кабачку і брокколі.

Кипіння і пропарювання активувало антиокислювальний склад овочів, тоді як смаження викликало значно вищу втрату антиокислювачів в порівнянні з методами кулінарії на основі води, зробили висновки фахівці. Значне підвищення змісту глюкосинолатів - речовин, що борються з раковими клітинами, - було особливо відмічено в брокколи.

АМИ-ТАСС