ВООЗ підтвердила два випадки зараження людини на ”пташиний грип” в Єгипті

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВОЗ) підтвердила два випадки зараження людини "пташиним грипом" в Єгипті, повідомляє Associated Press Press. Вірус H5N1 підтверджений у 50-річної жінки, госпіталізованої 24 грудня ц.р., що знаходиться в критичному стані, а також у 22-річної дівчини, що потрапила до лікарні 26 грудня ц.р., що проходила курс інтенсивної терапії. Таким чином, загальне число заражених "пташиним грипом" в країні зросло до 41 особи, з яких 16 померли.

Останній випадок смерті від "пташиного грипу" в Єгипті був зафіксований 26 грудня, коли померла 25-річна жінка.