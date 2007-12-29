ВООЗ підтвердила два випадки зараження людини на ”пташиний грип” в Єгипті
12:56, 29 грудня 2007Країна
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Вже померло 16 осіб
Всесвітня організація охорони здоров`я (ВОЗ) підтвердила два випадки зараження людини "пташиним грипом" в Єгипті, повідомляє Associated Press Press. Вірус H5N1 підтверджений у 50-річної жінки, госпіталізованої 24 грудня ц.р., що знаходиться в критичному стані, а також у 22-річної дівчини, що потрапила до лікарні 26 грудня ц.р., що проходила курс інтенсивної терапії. Таким чином, загальне число заражених "пташиним грипом" в країні зросло до 41 особи, з яких 16 померли.
Останній випадок смерті від "пташиного грипу" в Єгипті був зафіксований 26 грудня, коли померла 25-річна жінка.
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