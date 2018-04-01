В усіх сушених фруктах є ”живі” вітаміни

Cухофрукти — цінний і смачний продукт, відомий здавна - сушіння фруктів було єдиним варіантом заготівлі їхнього для тривалого зберігання. Інжир і фініки багато з нас і до цього дня знають тільки в сушеному вигляді, оскільки свіжими їх дуже важко перевозити. Сухофрукти - висококалорійні солодкі ласощі: практично чисті вуглеводи. Ними під час строгих дієт рекомендують задовольняти потребу в солодкому — щоб не кидатися на шоколад і карамель. Їмо солодке — худнемо? Парадокс! Насправді ніякого парадоксу немає. Дієтологи сонячної Італії довели, що в невеликих кількостях сухофрукти «працюють» як пригнічувачі апетиту. Крім того, вони покращують роботу кишечника і мають загальнозміцнюючу дію. Третій важливий момент — це різноманітність сухофруктів. Чергування сушених яблук, груш і абрикос без зусиль урізноманітить раціон. Використовувати сухофрукти для зниження ваги можна різними способами: скажімо, замінити ними який-небудь прийом їжі. Наприклад, обід, якщо на роботі немає можливості з`їсти що-небудь дієтичне. З ними можна пити чай. Звичайно, кілограмами сухофрукти їсти не можна. Вони не містять жиру, але цукру в сушених фруктах достатньо. При звичайному обмежувальному раціоні можна з`їдати вдень у середньому 100 г сухофруктів. Цієї кількості цілком вистачить, щоб влаштувати собі 3—5 перекусів на день.

Якщо сухофрукти використовуються як засіб, що пригнічує апетит, для цього їх (краще всього для цього підходять курага або чорнослив без кісточок) потрібно дуже ретельно прожувати — буквально розсмоктати в роті. Одна-дві штучки — і відчуття, немов добре пообідали! Щоб досягти ще більшого ефекту, за 5—10 хвилин до розсмоктування сухофрукта слід випити склянку води.

Дієта на сухофруктах Можна провести 3—5-денну дієту, яка дозволяє швидко знизити вагу. Для цього приготувати п`ять пакетиків (чоловікам — 7 пакетиків) зі 100-ми різних сухофруктів: 3 види сухофруктів і 2 види горіхів. Солоні і смажені з цукром горіхи не можна вживати — бажано узяти сушені. Окрім горіхів і сухофруктів, можна пити чай (зелений або чорний) або каву, але без цукру і молока.

Дієту краще всього проводити таким чином. Всі покладені продукти розділити на 10—12 порцій і кожну годину з`їдати по одній. Дієта переноситься легко, тому що людина не встигне відчути голод, а різноманітність горіхів і сухофруктів піде тільки на користь: не дратуватиме монотонна їжа. Для досягнення швидшого ефекту можна узяти 4 пакетики (2 з сухофруктами і 2 з горіхами). До того ж, вона дуже корисна для травного тракту і загального стану здоров`я.

Сухофрукти не містять жирів. Калорійність більшості з них коливається в межах 250-300 ккал на 100 гр. Якщо рахувати калорії, то всі сухофрукти без кісточок можна «раховати» за 300 ккал на 100 г, а сушені яблука — за 200. Точно так, як і горіхи часто рекомендується рахувати по 450 ккал на 100 г, незалежно від виду.

«Паста Гіппократа»

Натуральний засіб для підтримки серця. Вона настільки смачна, що її цілком можна використовувати як десерт до чаю, вона має потужні цілющі властивостями.

1 частина кураги, 1 частина чорносливу без кісточок, 1 частина інжиру, 1 частина волоських горіхів, 1/3 частини меду (наприклад, по 300 г кураги, чорносливу, інжиру, горіхів і 100 г меду). Сухофрукти промити, якщо курага і чорнослив дуже тверді — замочіть їх ненадовго в невеликій кількості води. Вимочені фрукти віджати, додати до них горіхи і мед і все збити в міксері до отримання однорідної пасти. Суміш повинна стояти в холодильнику.

Для підтримки серцевого м`яза за сніданком, обідом і вечерею з`їдати по 1 ч. ложці пасти. Для нормалізації роботи кишечника вранці, натщесерце, випити 1/2 стакана води і з`їсти 1 ст. ложку пасти. Курси лікування пастою не обмежені: її можна додавати до раціону постійно.

Для зниження ваги її можна застосовувати, як описано в дієті: узяти 500 г, розділити на 10 порцій і з`їдати по одній кожен час. Якісні, але досить дорогі сухофрукти продаються в супермаркетах у фірмових упаковках. Фасовки зазвичай невеликі — 200—250 г, а на етикетці міститься вичерпна інформація про калорійність даного продукту. Зручно: відомі і вага, і калорійність, свідомо висока якість, ніяких відходів. На ринку зробити правильний вибір складніше.

Купувати курагу слід середньої жорсткості, без кісточок і не гнатися за яскравим кольором. Соковитий оранжевий колір може говорити про застосування при сушці хімікатів для збереження привабливого вигляду. Невеликий запас сухофруктів можна зберігати в скляній банці, прикритим папером. Найгірше сухофрукти зберігаються в поліетиленовому пакеті, а краще всього — в полотняному.

Цінність сухофруктів полягає не тільки в тому, що вони можуть допомогти в боротьбі із зайвою вагою: це найстародавніша і випробувана досвідом людства «харчова добавка». Якісні, правильно висушені, вони містять багатий і збалансований набір вітамінів і мікроелементів.

Оскільки сухофрукти містять «живі» (природні), а не синтезовані вітаміни, то і на організм вони впливають швидше, глибше і м`якше, ніж вітамінні пілюлі. Проте вживання сухофруктів понад міру може призвести не тільки до підвищення ваги, але і до інших, не завжди приємним наслідкам (скажімо, проносу): аж надто високою біологічною активністю вони володіють. Крім того слід пам`ятати, що сухофрукти протипоказані при діабеті будь-якого типу.

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