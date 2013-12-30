Корисні властивості фініків

Вчені вважають, що 10 фініків на день достатньо для забезпечення добової потреби людини в магнії, міді, сірки, половини потреби в залозі, чверті потреби в кальції. 100 г фініків містять 20 г води, 2,5 г білків, 0,5 г жирів, 69,2 г вуглеводів (моно-і дисахаридів), 6 г харчових волокон, 0,3 г органічних кислот.. Крім того, фініки багаті на вітаміни В, В2, В3, В6, С, РР, а також мікроелементами (залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор). Калорійність ста грам – до 300 ккал; це менше, ніж у печива і цукерок, притому, що фініки набагато краще насичують – багато не з`їси.

Здавна араби були впевнені, що фініки дають силу, витривалість, збільшують тривалість життя, посилюють чоловічу статеву потенцію. Вони зміцнюють серце, печінка і нирки, сприяють розвитку в кишечнику корисних бактерій, підтримують кислотний баланс організму, покращують роботу нервової та імунної систем.

Фініки корисні при анемії та гіпертонії, заспокоюють кашель і сприяють виведенню мокротиння, знижують ризик ракових захворювань. Фінік унікальний і порівняно високим, як для фруктів, вмістом білка, що складається з 23 амінокислот.

Рекомендуються фініки годуючим і особливо вагітним жінкам. Адже в цих плодах є особливі речовини, які зміцнюють м`язи матки в останні місяці вагітності.

Також фініки збагачують материнське молоко вітамінами і допомагають позбавитися від до - та післяродових депресивних станів.