Суші - оптимальний варіант низькокалорійної і здорової їжі

Здавалося б, з`явилася вже досить давно ця екзотична страва з рису, морепродуктів і овочів, проте останнім часом популярність її тільки зростає.

За словами більшості споживачів, дотримують пости і стежать за своїм здоров`ям, один з оптимальних варіантів низькокалорійної і здорової їжі - суші. Дієтологи також дотримуються цієї думки. Вони вважають, що дані страви являють собою збалансоване блюдо з величезною кількістю мінералів і вітамінів, і це тільки доводить, що воно для здоров`я людини є оптимальною їжею.

Давайте розглянемо, чим же корисні ці страви, і яку цінність містять.

Основний інгредієнт страви рис – джерело клітковини і складних вуглеводів, один з найбільш корисних продуктів. Клітковина допомагає організму в процесі перетравлення їжі, а складні вуглеводи є джерелом енергії, що підтримує життєдіяльність людини. Також не можна забувати про такі важливі елементи, що містяться в рисі як тіамін, ніацин, білок, залізо.

Суші без використання морепродуктів і риби важко уявити, так як вони мають низьку калорійність. Вони містять цинк, фосфор, калій, йод, групу вітамінів В, омега-3-жирні кислоти, які впливають на правильну роботу серцево-судинної системи.

Суші сьогодні вважаються одією з найкорисніших страв. Це страва підходить тим, хто бажає схуднути і пильно стежить за своїм здоров`ям. Адже до його складу входять виключно корисні інгредієнти і натуральні спеції.