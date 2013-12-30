Кроляче м'ясо - найбільш дієтичне

Європейська асоціація дієтологів зробила заяву про те, що кроляче м`ясо є дієтичним. Експериментально доведено, що кроляче м`ясо відмінно засвоюється нашим організмом. Навіть дитячі лікарі радять батькам малюків вводити м`ясні продукти, починаючи з кролятини. М`ясо кролів не тільки легко засвоюється, воно практично, не алергенне, цього не скажеш про сучасну курятину.

А тепер про традиційні шашлики та їх властивості. Помилково вважають калорійним і жирним шашлик з ягняти. Це не так баранина входить в "енергетичну" дієту, яка популярна в Сполучених Штатах.. Лецитин, який знаходиться в її складі, прискорює уваги людини, а також регулює в організмі вироблення інсуліну. У м`ясі ягняти є корисний для зубної емалі фтор.

Сексологи "оспівують" шашлик зі свинини. У м`ясі, особливо в салі, є арахідонова кислота, яка регулює роботу жіночих і чоловічих статевих залоз. Однак, за насичених жирів у свинині, швидко набирається вага. Але якщо м`ясо промаринувати з лимонним соком, то прискориться обмін речовин, і жири не будуть так вбиратися організмом.

Шашлик з яловичини рекомендують робити тільки з молодого м`яса, в ньому багато повноцінного білка. Старе м`ясо провокує в організмі людини окислювальні процеси, які прискорюють старіння.

Шашлик з пташиного м`яса корисний для серця. Якщо курятина вирощена на стимуляторах росту і біодобавки, можете робити шашлик, у нього буде вдосталь вітаміну В6. В м`ясі індички багато фосфору. Шашлик з пташиного м`яса вийде дієтичним. Вчені погоджуються з тим, що саме корисне м`ясо приготоване без масла на вугіллі. Багато канцерогенів в пережареної скоринці з шашлику, її краще викинути. Традиційно їдять шашлики з болгарським перцем, з зеленими овочами, свіжою зеленню і спаржею. Про картопельки і кукурудзі, краще забути.