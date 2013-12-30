У чому користь процедури пілінгу

Пілінг - це особлива процедура очищення шкіри, в результаті якої прибираються нерівності і навіть дрібні зморшки. Обличчя буквально оновлюється. Ця методика призначена для профілактики старіння шкіри і корекції вікових косметологічних дефектів.

При проведенні пілінгу знімається верхній ороговілий і застарілий шар клітин і запускаються процеси відновлення шкіри. Значно поліпшується її еластичність.

В косметології виділяють косметичний, механічний, фізичний і хімічний пілінг. Кому треба лікувати шкіру, пропонують азелаїновий. Для чутливої шкіри застосовують ферментативний пілінг.

Косметичний поверхневий пілінг можна проводити в домашніх умовах. Він, як правило, має чисто профілактичний характер. Проведена регулярно процедура робить шкіру еластичною і м`якою.

Поверхневий пілінг робиться за допомогою двох основних "інструментів" - скрабу і гомажу. У натуральних скрабах використовуються розмелені горіхові кісточки кокоса або мигдалю, пшеничні висівки. Саме вони "зіскрібають" верхній шар відмерлих клітин. Для більш чутливої шкіри слід використовувати гомажи - їх вплив більш м`який і не травмує шкіру.

Косметичний пілінг може бути також хімічним. Клітини, що відслужили свій термін, не зіскоблюють, а розчиняють. Це відбувається завдяки наявності в пілінгових кремах фруктових кислот: молочної, яблучної, лимонної. Найчастіше в сучасній косметології використовуються ферменти, що видобуваються з фруктів, наприклад папаї або ківі.

Азелаїновий пілінг призначають пацієнтам з проблемами шкіри. Для такого пілінгу крім азелаїну часто додають молочну, лимонну, саліцилову кислоту. Разом вони допомагають позбавити шкіру від захворювання. Азелаїнова кислота має антибактеріальний ефект, м`яко відбілює шкіру, звільняє від вугрів та їх слідів. Також виводить фурункули та пігментацію.

Частота проведення косметичного пілінгу не повинна перевищувати одного-двох разів на тиждень. Слід уникати попадання засобу на область навколо очей.

Для косметичного очищення можна використовувати маски. Вони не тільки видаляють з шкіри поверхневі забруднення, а й звільняють пори. Основним інгредієнтом масок є каолін або будь-який інший вид глини.

Наступний вид пілінгу - механічний. Це десятихвилинна безболісна процедура, яка покращує обмін речовин і кровопостачання.

Для чутливої шкіри, яка не переносить пілінг кислотами чи фізичний застосовують інший вид — ферментативний. Він покращує зовнішній вигляд шкіри за рахунок прискорення хімічних реакцій, які необхідні, щоб доставити на верхній шар шкіри нові клітини. Позбавляє її від старих, померлих клітин. Ферментативний пілінг може виконати відлущування набагато швидше. Безпечний для всіх типів шкіри тому, що використовує природні речовини, на відміну, наприклад, від видів хімічного пілінгу . Популярні інгредієнти включають бромелайн та папаїн.

gazeta.ua