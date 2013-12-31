Як не переїсти у Новорічну ніч

Новорічні свята у нас асоціюються зі смачними стравами, але в усьому потрібно мати міру.

Медики попереджають, що новорічні свята є серйозним випробуванням для серцево-судинної системи організма – людина переживає психо-емоційні навантаження, порушується режиму дня, харчування (чинник переїдання), вживання великої кількості газованих напоїв, які можуть зумовлювати здуття живота та діючи (через діафрагму) на функції серця.

Як передає кореспондент УНІАН, головний спеціаліст з гастроентерології Департаменту охорони здоров`я КМДА Ігор Червак наголошує, що харчування повинно бути здоровим, переїдання не є бажаним і для здорових людей.

«Особливо це стосується людей з хворобами кишково-шлункового тракту, зокрема з жовчно-кам’яною хворобою, хронічний панкреатит, хвороби печінки. Таким людям слід утриматися від смаженої, гострої їжі, щоб не спровокувати напади. Продукти мають бути свіжими, звертайте увагу на терміни зберігання, придатність, на вміст консервантів та домішків. Пам’ятайте, що салати та торти дуже швидко псуються, їх не слід вживати на другий день, щоб уникнути харчових отруєнь. Постійно сидіти за столом і тільки їсти – небажано, вставайте з-за столу», - сказав медик.