Серцевий бальзам зміцнить серце. Рецепт

«Серцевий бальзам» - так називається простий в приготуванні засіб, який допомагає швидко і ефективно поліпшити роботу серця.

Цей бальзам корисний для людей, які страждають на стенокардію, аритмію, ішемічну хворобу серця, загрудинними болями.

Для приготування цього чудового засобу вам потрібно буде літром білого або червоного натурального вина залити десять стебел петрушки і додати до одержаної суміші дві-три столові ложки яблучного оцту. Одержану масу потрібно прокип`ятити на малому вогні протягом десяти хвилин, після чого додати в засіб триста грамів меду і прокип`ятити його ще протягом трьох-чотирьох хвилин. Приймати даний бальзам потрібно три рази на день по одній столовій ложці.