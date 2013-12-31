Від похмілля не допоможе жоден препарат - нарколог

Медики радять зустріти Новий 2014 рік у тверезості.

Як передає кореспондент УНІАН, головний лікар наркологічної клініки «Соціотерапія» Володимир Ярий наголошує, що особливо це стосується людей, які мають хімічну залежність від алкоголю.

«Треба знати, якщо така людина вип’яє, хоч невелику чарку, вона нап’ється доп’яну. Тому я звертаюся до близьких та родичів людей, які мають проблему з алкоголем – від вас залежить дуже багато. Якщо близька людина вживає будь-які алкогольні напої понад два дні слід терміново звернутися до Київської міської станції швидкої медичної допомоги за телефоном 103 і викликати швидку наркологічну допомогу. Це позбавить вас психологічних та емоційних страждань, по-друге врятує життя близької вам людини,» - зазначив нарколог.

На прохання рекомендувати засоби, що допомагають при похміллі, нарколог наголосив, що жоден з відомих або рекламованих засобів насправді не допоможуть, лише знімуть симптоми.

«Я не знаю будь-яких речовин, звідки б вони не походили - чи з народної медицини, чи з інших джерел. Я дуже негативно ставлюсь до засобів, які сьогодні активно рекламуються у ЗМІ. Це не лікарські препарати, це певні речовини, які нібито мають позбавити людину від похмілля. Існує єдиний засіб, щоб людина на ранок не страждала від похмілля – не вживати алкогольних напоїв», - підкреслив Ярий.

Щодо такого популярного у народі засобу як розсіл, медик зауважив, що для людини із хворобами серцево-судиннї системи, пити його дуже небезпечно.

«Для серцево-судинної системи алкоголь є отрутою. Жодної користі для серця від алкоголю немає», - наголосив медик.