У середу, 1 січня, в Україні буде від 5° морозу до 8° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у перший день нового року по Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першу половину дня туман, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі - 5-0° морозу, на Південному узбережжі Криму - 2-4° тепла; вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одещини - 4-8° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першу половину дня туман, місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-0° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першу половину дня туман, ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі – 3-1° морозу, вдень - 0-2° тепла.